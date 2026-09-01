Росіяни запустили по Україні "Калібри" і балістику (оновлено)

Повітряні Сили повідомили про швидкісні цілі на Миколаївщині, які рухаються у північно-західному напрямку. Водночас Київ перебуває під балістичним обстрілом, по столиці росіяни також б'ють "Цирконами".
У Дніпровському районі зафіксовано загоряння на території нежитлового сектору.
За інформацією моніторингових каналів, крилаті ракети "Калібр" були запущені росіянами з акваторії Чорного моря. Повітряну тривогу оголошено у центральних та західних регіонах, включно з Тернопільською, Хмельницькою, Рівненською та Чернівецькою областями.
Для Одеси також існує загроза реактивних БПЛА.