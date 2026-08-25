У росіян є окрема система роботи з українськими дітьми в окупації. Йдеться про багаторічну систему, де дитину у 14-17 років забирають із ТОТ, вивозять до Росії, дають їй військову спеціалізацію, повертають назад, а потім знову втягують в наступний рівень мілітарної підготовки.

Фото: Жовта Стрічка українських дітей долучили до військових навчань РФ

Російський центр «ВОЇН».

З 2024 року одним із головних вузлів став оборонно-спортивний табір «Авангард» у Волгоградській області. Туди системно возять дітей з окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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Масштаб зростає дуже швидко.

У 2024 році через чотири волгоградські зміни пройшли приблизно 2,2–2,6 тисячі підлітків. У 2025 році - вже 3 400. На сезон 2026 року заявлено понад 4,5 тисячі.

Лише за два роки масштаб програми виріс приблизно на 70%.

Справедливості заради – не всі ці діти з окупованої України. Їх тут змішують із підлітками з Бєлгородської та Волгоградської областей. Але там, де цифри можна відокремити, картина достатньо промовиста.

У третій зміні 2024 року з приблизно 600 дітей понад 300 були з чотирьох окупованих областей України.

У 2025 році тільки з так званої «ДНР» у літніх програмах «ВОЇН» взяв участь 781 підліток. Понад 140 дітей із «ЛНР» були лише у першій волгоградській зміні.

У 2026 році ми вже маємо підтверджені понад 1 тисячу дітей з окупованих Донецької, Луганської та Запорізької областей. Маршрут організований централізовано: автобусами до Ростова-на-Дону, далі залізницею до Волгограда.

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В Донецькій області з’явився ще один додатковий табір – Ямал. Там дітей уже навчають стрільбі, тактичній медицині, керуванню БПЛА, десантній підготовці та військово-спортивним дисциплінам.

Але навіть не самі табори тут головне. Програма роботи з дітьми.

У 2024 році програма виглядала як стандартний російський набір: вогнева підготовка, тактика, інженерна справа, зв’язок, медицина, БПЛА адаптовані під розваги та ігри.

У 2025 році додали снайпінг і парашутну підготовку. Частина дітей із ТОТ уже здійснювала парашутні стрибки.

У 2026 році систему перебудували повністю.

Замість однієї 72-годинної програми запровадили 14 різних програм: два базових рівні та 12 спеціалізацій. Серед них – снайпінг, розвідка, виживання, тактична медицина, FPV-дрони, кібербезпека.

Назви профілів першої зміни цього року говорять самі за себе: «Снайпинг», «Медик-спасатель», «Оператор FPV-дрона», «Огневая подготовка», «Тактическая подготовка».

Але головне навіть не це.

Росіяни прямо заявляють, що хочуть утримувати курсанта всередині системи понад п’ять років. Тобто дитина приходить у 14 років, проходить базову підготовку, потім спеціалізацію, повертається на наступну зміну, потрапляє до «Зарницы 2.0», «Пути ВОИНа», а далі отримує траєкторію до військового або силового навчального закладу.

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Це принципово змінює масштаб проблеми. Раніше ми мали справу переважно з мілітаризацією дітей через школу, «Юнармію», свята, пам’ятники, форму і нескінченний культ війни.

Тепер формується повноцінна кадрова система.

На ТОТ працюють філії «ВОЇН». Окупаційні міністерства освіти шукають дітей. «Юнармія» веде набір. Фонд «Защитники Отечества» окремо заводить у систему дітей російських військових та колаборантів. Окупаційні уряди забезпечують транспорт. Ветерани війни проти України стають інструкторами.

Станом на березень 2026 року чотири філії «ВОЇН» на окупованих територіях уже заявляли вже про понад 10 381 підготовленого курсанта.

Ця цифра сама по собі важливіша за всі розмови про «оздоровлення дітей у Росії». Бо перед нами не дитячий табір або розваги на канікулах.

Перед нами система, у якій українського підлітка вивозять із окупованого міста, навчають стріляти, працювати з FPV-дроном, проходити тактичну підготовку, а потім залишають всередині російської військової інфраструктури на наступні роки. Залишають, аби за повноліття забрати його вмирати за Путіна та вбивати українців. Або інших «ворогів», на які їм покаже Кремль.