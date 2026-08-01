Окупаційна адміністрація намагається переконати дітей, що Росія має історичне право на українські землі.

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Росія використовує дитячі літні табори на окупованих територіях України як майданчик для поширення російської пропаганди.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Дітям нав'язують російське трактування історії Київської Русі, спотворюють роль Києва та України у становленні української державності та використовують історичні міфи для виправдання російської окупації українських територій.

Саме в дитячих таборах, де школярі проводять літні канікули, окупанти організовують лекції, тематичні зустрічі та “історичні” бесіди, спрямовані на зміну світогляду українських дітей.

“Під час тематичних занять, присвячених Хрещенню Русі, дітям нав'язують викривлене трактування історії, стверджуючи, що сучасна росія є нібито єдиною спадкоємицею Київської Русі”, – зазначили у Центрі.

У ЦНС додають, що поширення таких тез є частиною інформаційної кампанії, покликаної виправдати російське вторгнення та окупацію українських територій. Використовуючи міфи про нібито “історичну єдність” і “спільне походження”, окупаційна адміністрація намагається переконати дітей, що Росія має історичне право на українські землі.