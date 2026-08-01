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Росіяни атакували пересувне відділення "Укрпошти" на Чернігівщині, є поранені

Місцеві жителі власним транспортом оперативно доправили поранених до лікарні.

Росіяни атакували пересувне відділення "Укрпошти" на Чернігівщині, є поранені
наслідки атаки російського дрона по авто "Укрпошти"
Фото: Ігор Смілянський

Уранці 1 серпня російські військові атакували дроном пересувне відділення "Укрпошт" у Чернігівській області. Унаслідок удару постраждали двоє працівників.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, атака сталася поблизу села Пушкарі під час виконання службових обов’язків екіпажем пересувного відділення.

Унаслідок удару начальниця відділення дістала легкі поранення, а водій отримав тяжкі травми.

"Роман зараз відновлюється після операції, і ми бажаємо йому швидкого одужання. Наразі його життю вже нічого не загрожує. А це головне", – зазначив Смілянський.

Він також подякував місцевим жителям, які власним транспортом оперативно доправили поранених до лікарні, що допомогло врятувати їм життя.

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