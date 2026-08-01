Російські війська атакували FPV-дроном Микільське на Херсонщині

Внаслідок влучання безпілотника поруч з будинком постраждав 65-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення рук та ноги.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині

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