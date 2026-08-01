Російські війська атакували FPV-дроном Микільське на Херсонщині

Російські окупанти атакували FPV-дроном Микільське Дарʼївської громади на Херсонщині. Постраждав 65-річний чоловік.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно об 11:30 російські окупанти атакували FPV-дроном Микільське Дарʼївської громади", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок влучання безпілотника поруч з будинком постраждав 65-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення рук та ноги.
Потерпілого доставили до лікарні.
- У Херсоні та населених пунктах Херсонської громади внаслідок російських атак поранення дістали ще шестеро людей.