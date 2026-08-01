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Нарада керівників закордонних дипломатичних установ України стартує у понеділок

Запланована участь керівництва держави.

Нарада керівників закордонних дипломатичних установ України стартує у понеділок
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Щорічна нарада керівників закордонних дипломатичних установ України під гаслом "Відновлення миру і лідерство України" розпочнеться у понеділок, 3 серпня і триватиме до п’ятниці.

Про це повідомили у МЗС.

У міністерстві підкреслили, що нарада є однією з ключових дипломатичних подій року та об’єднає керівників українських дипломатичних місій за кордоном для підбиття підсумків роботи, визначення пріоритетів діяльності дипломатичної служби та підготовки до нового політичного сезону.

У наразі запланована участь президента України Володимира Зеленського, очільника МЗС Андрія Сибіги, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, прем’єр-міністра Сергія Корецького, першої леді Олени Зеленської, керівника Офісу Президента Кирила Буданова, першого заступника керівника Офісу Президента Сергія Кислиці, заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкви, першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля та віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволода Ченцова.

У межах наради також відбудуться стратегічні дискусії, презентації нових дипломатичних, культурних та гуманітарних ініціатив, професійні тренінги й регіональна програма, спрямована на ознайомлення керівників закордонних дипломатичних установ із актуальними викликами, що постають перед Україною в умовах повномасштабної російської агресії.

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