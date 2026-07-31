Сибіга анонсував нараду керівників закордонних дипломатичних установ у Києві

Посли та генконсули з'їдуться до України для синхронізації та підготовки до нового політичного сезону.

Наступного тижня в Україні відбудеться нарада керівників закордонних дипломатичних установ - 2026.

Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга на сторінці в Facebook.

Він зазначив, що це одна з ключових дипломатичних подій року. Посли та генконсули з'їдуться до столиці для синхронізації та підготовки до нового політичного сезону.

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Окрім програми в Києві, також запланована регіональна поїздка.

Гаслом цьогорічної наради буде назва “Відновлення миру і лідерство України”

Сибіга розповів, що послів звернеться Президент України Володимир Зеленський, який окреслить ключові пріоритети на прийдешній політичний сезон. Також будуть виступи та зустрічі з Головою Верховної Ради та Прем’єр-міністром Сергієм Корецьким.

Також, буде окрема сесія, присвячена гуманітарним проєктам із Першою леді Оленою Зеленською, і спілкування з керівником Офісу Президента Кирилом Будановим та його заступниками, детальна дискусія про енергетичну стійкість з міністром енергетики Шмигалем і сесія про інтеграцію України до ЄС.

"Наступні дні будуть тематично присвячені магістральним напрямам роботи дипломатів. Другий день буде сфокусований на темах оборони, безпеки, термінового посилення ППО та ПРО, розвитку антибалістичної коаліції, поверненні наших людей з російського полону, збільшенні тиску на агресора та притягненні російських злочинців до відповідальності", - зазначив очільник МЗС.

Сибіга також анонсував ще низку важливих заходів. Зокрема, підсумки зборів для ЗСУ та анонс нових ініціатив. Презентація знакових культурних та гуманітарних проєктів та інше.

"Переконаний, що за підсумками наступного тижня українська дипломатична система буде добре озброєна та підготовлена до боротьби за українські інтереси в новому геополітичному сезоні. Ми будемо вести її у кожній ключовій столиці та штаб-квартирі. Заради відновлення миру та лідерства нашої держави на міжнародній арені", - підсумував Андрій Сибіга.