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Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів п'яти країн

Президент обговорив з дипломатами подальшу співпрацю між державами.

Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів п'яти країн
Володимир Зеленський
Фото: скріншот з відео

Президент України прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Оману, Північної Македонії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Нідерландів та Франції.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці в Telegram.

"Поінформував дипломатів про російський удар цієї ночі: було багато балістики і, на жаль, жертв. Навіть під час нашого спілкування з послами Росія продовжувала бити по наших містах і громадах. У таких обставинах ППО – це наш незмінний пріоритет. Кожен, хто може допомогти чи з пакетами ракет, чи з роботою над антибалістикою, безпосередньо допомагає захищати життя.", - зазначив Зеленський.

Президент також обговорив з дипломатами двосторонні відносини між державами та подякував за підтримку України.

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