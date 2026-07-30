Президент України прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Оману, Північної Македонії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Нідерландів та Франції.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці в Telegram.

"Поінформував дипломатів про російський удар цієї ночі: було багато балістики і, на жаль, жертв. Навіть під час нашого спілкування з послами Росія продовжувала бити по наших містах і громадах. У таких обставинах ППО – це наш незмінний пріоритет. Кожен, хто може допомогти чи з пакетами ракет, чи з роботою над антибалістикою, безпосередньо допомагає захищати життя.", - зазначив Зеленський.

Президент також обговорив з дипломатами двосторонні відносини між державами та подякував за підтримку України.