Уряд призначив двох заступників Міністра оборони України. Вони відповідатимуть за напрямки міжнародної підтримки та людського капіталу.
Про це повідомили в Міністерстві оборони.
"Формуємо команду, здатну швидко перетворювати потреби Сил оборони на конкретні рішення", - заявив в.о міністра оборони України Євгеній Хмара.
За міжнародний напрям відповідатиме Сергій Боєв, як заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції.
"Його завдання – переводити домовленості з партнерами у рішення для Сил оборони: фінансування, постачання, спільні проєкти, розвиток українського ОПК і довгострокові програми підтримки", - зазначили в Міноборони.
За розвиток та збереження людського капіталу Сил оборони відповідатиме Любов Галан.
Вона відповідатиме за "ефективне комплектування, зрозуміле кар’єрне зростання, соціальний захист військовослужбовців і їхніх родин, якісна підготовка особового складу, охорона здоров’я, а також правила, які чітко визначають права й обов’язки військових та захищають їх від свавілля".
Любов Галан - правозахисниця, яка співзаснувала та керувала Правозахисним центром для військовослужбовців «Принцип».
- Уряд з 20 липня поклав тимчасово виконання обов'язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, якого президент України Володимир Зеленський 17 липня звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.