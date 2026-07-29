Ними стали Сергій Боєв та Любов Галан.

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Уряд призначив двох заступників Міністра оборони України. Вони відповідатимуть за напрямки міжнародної підтримки та людського капіталу.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

"Формуємо команду, здатну швидко перетворювати потреби Сил оборони на конкретні рішення", - заявив в.о міністра оборони України Євгеній Хмара.

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За міжнародний напрям відповідатиме Сергій Боєв, як заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

Фото: Міноборони/Telegram Сергій Боєв

"Його завдання – переводити домовленості з партнерами у рішення для Сил оборони: фінансування, постачання, спільні проєкти, розвиток українського ОПК і довгострокові програми підтримки", - зазначили в Міноборони.

За розвиток та збереження людського капіталу Сил оборони відповідатиме Любов Галан.

Фото: Міноборони/Telegram Любов Галан

Вона відповідатиме за "ефективне комплектування, зрозуміле кар’єрне зростання, соціальний захист військовослужбовців і їхніх родин, якісна підготовка особового складу, охорона здоров’я, а також правила, які чітко визначають права й обов’язки військових та захищають їх від свавілля".

Любов Галан - правозахисниця, яка співзаснувала та керувала Правозахисним центром для військовослужбовців «Принцип».