Ірак заявив про причетність України до «атак на його території». У МЗС відреагували

У відомстві зазначили, що такі заяви є безпідставними.

МЗС відкинуло звинувачення Іраку щодо нібито причетності України до незаконної діяльності. Позицію України озвучив речник Георгій Тихий.

Раніше радник з нацбезпеки Іраку Касім аль-Абуді заявив, що Україна пов’язана з атаками на іракській території. Тихий заявив, що жодних фактів чи доказів на підтвердження заяв посадовця немає.

У МЗС наголосили, що Ірак не передавав Україні жодної інформації чи занепокоєнь дипломатичними каналами. А про заяви аль-Абуді українська сторона, натомість, дізналася з ефіру іракського телеканалу.

«Вважаємо неприпустимим та безвідповідальним, коли високопосадовець дружньої держави публічно поширює такі заяви без належної доказової бази. Це суперечить принципам взаємної поваги та завдає шкоди українсько-іракським відносинам», – сказав Тихий.

У МЗС також заявили, що озвучені тези збігаються з російськими пропагандистськими наративами. Тихий припустив, що заяви могли бути наслідком зовнішнього впливу або інформаційної операції проти України. Київ закликав офіційний Багдад відреагувати на поширення звинувачень.

Контекст

Касім аль-Абуді заявив, що Україна начебто «стоїть за групами», яких затримали після кількох нападів. Мовляв, саме під час допитів вони зізналися у «роботі на Україну». Які саме об’єкти були цілями, радник не уточнив.