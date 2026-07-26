Окремо уряд затвердив запуск механізму реалізації рамкової угоди між Іраком і Туреччиною про співпрацю у сфері водних ресурсів.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Ірак підпише угоду із Сирією про будівництво нафтопроводів, які з'єднають райони видобутку нафти з міжнародними експортними ринками через Середземне море. Про це йдеться в заяві уряду.

Про це пише Bloomberg.

Кабінет міністрів Іраку уповноважив генерального директора компанії Basra Oil Company підписати меморандум про взаєморозуміння з Міністерством нафти Сирії щодо реалізації цього проєкту.

Реклама

Крім того, уряд доручив міністру нафти підписати меморандум із консорціумом, до якого входять ConocoPhillips, TI Capital та Novaterra, щоб розпочати переговори щодо оцінки перспектив розвідки та освоєння родовища Аккас і прилеглих територій.

У заяві також зазначається, що Міністерство нафти Іраку оголосить тендер на реалізацію Інтегрованого проєкту Каяра (Integrated Qayyara Project), спрямованого на подальший розвиток нафтової інфраструктури країни та збільшення її видобувних потужностей.

Кабінет міністрів також схвалив рекомендацію щодо проведення тендера на буріння розвідувальної свердловини в районі Кара-Таппа (Qara Tappah).

Окремо уряд затвердив запуск механізму реалізації рамкової угоди між Іраком і Туреччиною про співпрацю у сфері водних ресурсів. Відповідно до рішення уряду, механізм фінансування проєктів у межах цієї угоди набуде чинності 1 вересня.