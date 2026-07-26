На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
ГоловнаСвіт

Reuters: Ізраїль ліквідував високопоставленого представника служби безпеки ХАМАС

Ізраїль завдав авіаудару по смузі Гази.

Reuters: Ізраїль ліквідував високопоставленого представника служби безпеки ХАМАС
Ізраїльські військові знищили терористів у підземному тунелі
Фото: ЦАХАЛ

Унаслідок ізраїльського авіаудару по центральній частині смуги Гази взагинули високопоставлений представник палестинської служби внутрішньої безпеки, яку контролює ХАМАС, та його соратник. 

Про це повідомляє Reuters.

За даними медиків і представників підконтрольного ХАМАС Міністерства внутрішніх справ, удару було завдано по автомобілю, який рухався через місто Дейр-ель-Балах.

Реклама

Серед загиблих – полковник Ваель Ель-Ледаві, керівник служби внутрішньої безпеки в центральній частині сектора Гази, а також майор Рамез Абу Зраїк.

Ізраїльські військові підтвердили факт авіаудару, зазначивши, що його ціллю був бойовик ХАМАС. 

Як зазначає Reuters, за останні місяці Ізраїль ліквідував десятки співробітників поліції, підконтрольної ХАМАС, включно з керівниками. Ізраїльська сторона стверджує, що багато з них були пов'язані зі збройним крилом угруповання та становили безпосередню загрозу.

Натомість ХАМАС заявляє, що атаки на поліцейські структури спрямовані на дестабілізацію ситуації в секторі Гази та порушують умови перемир'я, укладеного за посередництва США у жовтні.

  • За інформацією органів охорони здоров'я Гази, від початку дії режиму припинення вогню внаслідок ізраїльських ударів загинули понад 1190 палестинців, переважно цивільних. Водночас ХАМАС не розкриває інформації про власні втрати.
  • З початку війни в Газі, яка була спровокована нападом ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, спостерігається сплеск нападів поселенців на палестинців та їхнє майно на Західному березі річки Йордан.
  • За даними ООН, з жовтня 2023 року там було вбито 1114 палестинців, переважна більшість – Армією оборони Ізраїлю. Щонайменше 35 смертей сталися внаслідок нападів поселенців.
  • З початку війни в Газі 41 ізраїльтянин, серед них цивільні особи і співробітники служб безпеки, загинув внаслідок палестинських нападів або під час ізраїльських військових операцій на Західному березі.
  • Ізраїль під час Війни на Близькому Сході 1967 року окупував Західний берег і Східний Єрусалим. Ці землі палестинці разом із Газою прагнуть отримати для своєї майбутньої держави. Водночас Ізраїдь він збудував сотні поселень, де мешкають 700 тисяч євреїв. Поруч із ними живуть близько 3,3 мільйона палестинців. Згідно з міжнародним правом, ці поселення є незаконними.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies