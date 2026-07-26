Reuters: Ізраїль ліквідував високопоставленого представника служби безпеки ХАМАС

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Унаслідок ізраїльського авіаудару по центральній частині смуги Гази взагинули високопоставлений представник палестинської служби внутрішньої безпеки, яку контролює ХАМАС, та його соратник.

Про це повідомляє Reuters.

За даними медиків і представників підконтрольного ХАМАС Міністерства внутрішніх справ, удару було завдано по автомобілю, який рухався через місто Дейр-ель-Балах.

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Серед загиблих – полковник Ваель Ель-Ледаві, керівник служби внутрішньої безпеки в центральній частині сектора Гази, а також майор Рамез Абу Зраїк.

Ізраїльські військові підтвердили факт авіаудару, зазначивши, що його ціллю був бойовик ХАМАС.

Як зазначає Reuters, за останні місяці Ізраїль ліквідував десятки співробітників поліції, підконтрольної ХАМАС, включно з керівниками. Ізраїльська сторона стверджує, що багато з них були пов'язані зі збройним крилом угруповання та становили безпосередню загрозу.

Натомість ХАМАС заявляє, що атаки на поліцейські структури спрямовані на дестабілізацію ситуації в секторі Гази та порушують умови перемир'я, укладеного за посередництва США у жовтні.

За інформацією органів охорони здоров'я Гази, від початку дії режиму припинення вогню внаслідок ізраїльських ударів загинули понад 1190 палестинців, переважно цивільних. Водночас ХАМАС не розкриває інформації про власні втрати.

З початку війни в Газі, яка була спровокована нападом ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, спостерігається сплеск нападів поселенців на палестинців та їхнє майно на Західному березі річки Йордан.

За даними ООН, з жовтня 2023 року там було вбито 1114 палестинців, переважна більшість – Армією оборони Ізраїлю. Щонайменше 35 смертей сталися внаслідок нападів поселенців.

З початку війни в Газі 41 ізраїльтянин, серед них цивільні особи і співробітники служб безпеки, загинув внаслідок палестинських нападів або під час ізраїльських військових операцій на Західному березі.