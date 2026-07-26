Британська розвідка попереджає про можливу провокацію Росії проти НАТО найближчими місяцями

Російський диктатор Володимир Путін може вдатися до прямої провокації проти Великої Британії та її союзників по НАТО вже найближчими місяцями.

Про це з посиланням на джерела у британській розвідці повідомляє Daily Mail.

За інформацією видання, у британських спецслужбах вважають, що Кремль може спробувати перевірити рішучість нового уряду прем'єр-міністра Енді Бернема, а також скористатися тим, що увага президента США Дональда Трампа нині значною мірою зосереджена на ситуації навколо Ірану.

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"Зараз існує тверде переконання, що Путін готує якусь пряму конфронтацію з НАТО, яка може відбутися протягом найближчих кількох місяців", – цитує видання джерело у британській розвідці.

Співрозмовники Daily Mail також зазначають, що Москва вже змінює маршрути свого так званого "тіньового флоту" нафтових танкерів. Після перехоплення одного із суден британськими морськими піхотинцями в Ла-Манші російські танкери почали проходити через води на північ від Шетландських островів, намагаючись уникнути контролю.

Додаткове занепокоєння викликали навчання російського фрегата з бойовою стрільбою, які відбулися приблизно за 74 кілометри на південь від Плімута саме в день вступу Енді Бернема на посаду прем'єр-міністра. Водночас джерела розвідки припускають, що Росія може готувати значно масштабніші провокаційні дії.

За оцінкою британських спецслужб, одним із мотивів Кремля є складна ситуація Росії на фронті в Україні.

"Існує відчуття, що якщо він якимось чином не зможе змінити хід подій на полі бою, війна буде програна", – зазначило джерело.

На тлі цих оцінок Велика Британія також посилила заходи безпеки через погрози Ірану атакувати британські військові бази, які можуть використовуватися американськими силами. Зокрема, британські спецслужби проводять масштабну операцію із захисту авіабази RAF Fairford.

Новий міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг після переговорів із главою Пентагону Пітом Гегсетом заявив, що Лондон готовий цілодобово захищати країну від повітряних і ракетних загроз.

Він також наголосив, що Росія не повинна сумніватися у рішучості британського уряду протидіяти будь-яким проявам російської агресії як проти України, так і проти Великої Британії та її союзників.

За словами Стрітінга, цього тижня уряд інвестував понад 700 мільйонів фунтів стерлінгів у програму створення сучасних винищувачів та розвиток оборонних технологій, посилюючи обороноздатність країни.