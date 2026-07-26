Reuters: Європа може не встигнути заповнити газосховища до зими

Європа, ймовірно, не зможе досягти своєї цілі щодо заповнення газосховищ до 80% перед початком опалювального сезону.

Про це заявив генеральний директор норвезької енергетичної компанії Equinor Андерс Опедал, повідомляє Reuters.

За словами керівника компанії, нинішня ситуація на світовому газовому ринку залишається напруженою, а зростання попиту з боку країн Азії створює серйозну конкуренцію за постачання скрапленого природного газу (СПГ).

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"Ми не вважаємо, що Європа обов'язково зможе заповнити свої запаси більш ніж на 80% цієї осені", – зазначив Андерс Опедал.

Наразі європейські газосховища заповнені приблизно на 54%. Це значно нижче середнього показника за останні п'ять років, другий найнижчий рівень за останні 15 років і майже відповідає історичному мінімуму для цього періоду, зафіксованому у 2021 році.

У Equinor попереджають, що низький рівень запасів може зробити європейський ринок більш чутливим до можливих стрибків цін на газ узимку.

Однією з головних причин ситуації є зміна напрямків постачання скрапленого природного газу. Значна частина СПГ, який раніше надходив до Європи, тепер прямує до країн Азії, де покупці готові платити вищу ціну.

"Газ, який мав надходити з Катару, тепер іде до Азії. Відповідно, обсяги СПГ, які раніше постачалися до Європи, також переорієнтовуються на азійський ринок", – пояснив Опедал.

За даними компанії, скраплений природний газ забезпечує близько 30% усього імпорту газу до Європи. Тому скорочення поставок може суттєво вплинути на енергетичну безпеку регіону в осінньо-зимовий період.