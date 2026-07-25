​Стала відома причина масштабного збою зі світлом у Грузії

Причиною масштабного відключення електроенергії в Грузії стало вимкнення лінії електропередачі «Імереті» напругою 500 кВ.

Про це повідомив директор Інгурі ГЕС Леван Мебонія, передає видання Sova.

За словами Мебонії, після аварії на лінії енергосистема країни втратила стійкість і повністю розпалася.

Мебонія пояснив, що лінія «Імереті» передавала основний великий обсяг потужності від Інгурі ГЕС до Зестафоні. Коли вона вимкнулася, режим роботи всієї системи порушився. Він також додав, що ця ЛЕП не перебуває під його управлінням, але фахівці вже ліквідовують наслідки аварії, підключають енергоблоки і повертають напругу.

У компанії «Державна електросистема Грузії» заявили, що аварійне відключення сталося близько 08:00 ранку, а вже до 10:15 фахівці повністю відновили електропостачання по всій території країни. Аналогічний масштабний збій у Грузії стався і напередодні, 24 липня.