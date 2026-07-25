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​Стала відома причина масштабного збою зі світлом у Грузії

Фахівці вже ліквідовують наслідки аварії, підключають енергоблоки і повертають напругу.

​Стала відома причина масштабного збою зі світлом у Грузії
відключення світла
Фото: pixabay

Причиною масштабного відключення електроенергії в Грузії стало вимкнення лінії електропередачі «Імереті» напругою 500 кВ. 

Про це повідомив директор Інгурі ГЕС Леван Мебонія, передає видання Sova.

За словами Мебонії, після аварії на лінії енергосистема країни втратила стійкість і повністю розпалася.

Мебонія пояснив, що лінія «Імереті» передавала основний великий обсяг потужності від Інгурі ГЕС до Зестафоні. Коли вона вимкнулася, режим роботи всієї системи порушився. Він також додав, що ця ЛЕП не перебуває під його управлінням, але фахівці вже ліквідовують наслідки аварії, підключають енергоблоки і повертають напругу.

У компанії «Державна електросистема Грузії» заявили, що аварійне відключення сталося близько 08:00 ранку, а вже до 10:15 фахівці повністю відновили електропостачання по всій території країни. Аналогічний масштабний збій у Грузії стався і напередодні, 24 липня.

  • Як повідомляє Радіо Свобода, подібне вже траплялось у квітні 2025 року, коли майже по всій країні зникла електроенергія, причиною стало аварійне відключення лінії електропередачі 500 кВ «Кавказіоніс». На той час, внаслідок зупинки генеруючих потужностей, приблизно 90% споживачів майже у всіх регіонах Грузії втратили електропостачання.
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