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"Укренерго": 25 липня відключення електроенергії не прогнозуються

Українців закликають користуватися електроенергією ощадливо.

"Укренерго": 25 липня відключення електроенергії не прогнозуються
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

У суботу, 25 липня, застосування графіків відключення електроенергії в Україні не планується.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Водночас українців закликають користуватися електроенергією ощадливо та по можливості переносити використання потужних електроприладів на денний період.

Зокрема, найкращим часом для цього називають проміжок із 10:00 до 16:00.

Фото: Укренерго

Ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від наслідків російських атак та рівня споживання, тому громадянам рекомендують стежити за офіційними повідомленнями та інформацією своїх операторів системи розподілу.

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