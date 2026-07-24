"Укренерго": 25 липня відключення електроенергії не прогнозуються

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У суботу, 25 липня, застосування графіків відключення електроенергії в Україні не планується.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Водночас українців закликають користуватися електроенергією ощадливо та по можливості переносити використання потужних електроприладів на денний період.

Зокрема, найкращим часом для цього називають проміжок із 10:00 до 16:00.

Фото: Укренерго

Ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від наслідків російських атак та рівня споживання, тому громадянам рекомендують стежити за офіційними повідомленнями та інформацією своїх операторів системи розподілу.