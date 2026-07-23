Уряд розпочав підготовку проєкту держбюджету на 2027 рік

Кабінет Міністрів України розпочав підготовку проєкту державного бюджету на 2027 рік. Про це у Telegram повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
Глава уряду зазначив, що міністерства мають розробити пропозиції щодо основних параметрів документа в найкоротші терміни. Дедлайн – 31 липня. Це дасть змогу уряду подати проєкт держбюджету Верховній Раді до 15 вересня – як це і встановлено законом.
«Документ має відповідати нашим головним завданням – зміцненню обороноздатності, забезпеченню фінансової стійкості та продуманої соціальної політики», – написав Корецький.
Призначення Сергія Корецького прем’єр-міністром України
- Верховна Рада призначила Корецького головою уряду на засіданні 16 липня. За – 289 народних депутатів. До цього Корецький був генеральним директором НАК «"Нафтогаз України».
- Своїм пріоритетом на посаді новий глава уряду назвав забезпечення Сил оборони України, а також масштабування оборонно-промислового комплексу. Стратегічний курс Кабміну незмінний – повноправне членство України в ЄС. Головним завдання президент називав підготовку України до зими, яка може бути дуже складною.
- Наразі Корецький разом з міністрами готує програму уряду, документ має бути представлений найближчим часом.