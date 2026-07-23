Уряд розпочав підготовку проєкту держбюджету на 2027 рік

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Кабінет Міністрів України розпочав підготовку проєкту державного бюджету на 2027 рік. Про це у Telegram повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Глава уряду зазначив, що міністерства мають розробити пропозиції щодо основних параметрів документа в найкоротші терміни. Дедлайн – 31 липня. Це дасть змогу уряду подати проєкт держбюджету Верховній Раді до 15 вересня – як це і встановлено законом.

«Документ має відповідати нашим головним завданням – зміцненню обороноздатності, забезпеченню фінансової стійкості та продуманої соціальної політики», – написав Корецький.

Призначення Сергія Корецького прем’єр-міністром України