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Сергій Корецький назвав головні завдання на посаді премʼєр-міністра України

Головне завдання — повне забезпечення Сил оборони України.

Сергій Корецький назвав головні завдання на посаді премʼєр-міністра України
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький
Фото: Зоряна Стельмах

Сергій Корецький назвав головні завдання на посаді премʼєр-міністра України. 

“Приступаю до виконання обовʼязків премʼєр-міністра з чітко визначеними пріоритетами. Наше головне завдання — повне забезпечення Сил оборони України та масштабування українського оборонно-промислового комплексу”, — написав Корецький у Facebook. 

Він зазначив, що буде зроблено все, щоб для кожної далекобійної операції, кожного високоточного удару, для захисту позицій на фронті українські воїни мали достатньо сил і засобів: дронів усіх типів, наземних роботизованих комплексів, сучасного обладнання та озброєння.

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Корецький поінформував, що паралельно йде підготовка країни до зими, а також підтримка українських громадян і бізнесу.

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“Наш обов’язок — виконувати всі соціальні зобов’язання держави, забезпечуючи своєчасну виплату пенсій, соціальної допомоги та фінансування ключових державних послуг. Особливу увагу приділяємо прифронтовим громадам, які щодня живуть під російськими обстрілами”, — написав Корецький.

Він додав, що окремий пріоритет — зміцнення взаємодії з міжнародними партнерами, залучення додаткових ресурсів і максимально ефективне використання міжнародної допомоги.

Премʼєр наголосив, що стратегічний курс залишається незмінним — повноправне членство України в Європейському Союзі.

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