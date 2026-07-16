Нардеп Потураєв подав заяву про складання мандата через ситуацію навколо міністерства оборони

Він вважає, що реформи, які започаткував Михайло Федоров, « мають бути продовжені за будь-яку ціну».

Народний депутат від «Слуги народу», очільник Комітету з питань гуманітарної політики Микита Потураєв подав заяву про складання мандата через ситуацію навколо міністерства оборони. Про це він сказав у коментарі LB.

Спершу заяву має розглянути Комітет з питань регламенту і депутатської етики. Після цього її розглядатимуть у залі ВР.

«Моє рішення про складання депутатських повноважень пов’язане із ситуацією навколо міністерства оборони. Я вважаю, що реформи, які започаткував Михайло Федоров, мають бути продовжені за будь-яку ціну. Якщо є конфлікт між реформами і генералами, то обирати треба реформи, а не генералів», – сказав він.

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На уточнююче питання, хто ще з двох нардепів, які, за інформацією LB.ua, збираються написати аналогічні заяви, Потураєв відповів, що не знає.

За його словами, це було його особисте рішення, яке він ні з ким не обговорював.

Микита Потураєв є нардепом, що був обраний за партійним списком. Тому фактично це не загрожує коаліції «Слуги народу». Одначе хто наступний за партійним списком може зайти до парламенту замість нього, парламентар не знає.

Щодо розгляду заяви спікером Потураєв пояснив, що процедура передбачена регламентом і займе певний час.

«Треба, щоб комітет зібрався, прийняв рішення, подав у зал. Тобто це займе певний час. Хоча я наполягав, щоб це відбулося вже сьогодні», – зазначив він.

Контекст

Микита Потураєв оголосив про рішення скласти мандат 16 липня, перед голосування за нового очільника Кабміну. Про рішення оновити уряд президент несподівано повідомив у неділю. А вчора стало відомо, що місця для міністра оборони Михайла Федорова в оновленому уряді не буде.

За інформацією від співпрозмовників LB серед «слуг народу», Володимир Зеленський пояснив рішення замінити міністра оборони тим, що той мав конфлікт з керівництвом армії. При цьому публічно президент причини звільнення не пояснив.

У Києві та інших українських містах зібрався мітинг проти звільнення Федорова, сім місяців очолював міністерство оборони. Через його звільнення в відставку подав полковник Павло Єлізаров, який був заступником командувача Повітряних сил і відповідав за розвиток малої ППО – напрямок, який масштабували в міністерстві під керівництвом Федорова. Зміна в підході до протиповітряної оборони дозволила збільшити показники збиття дронів до 90 %.