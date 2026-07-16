FT: Греція блокує 21-й пакет санкцій ЄС проти російського СПГ через інтереси своєї судноплавної компанії

Греція виступає проти ухвалення 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, намагаючись захистити судноплавну компанію Dynagas, яка спеціалізується на перевезенні російського скрапленого природного газу (СПГ) з арктичного проєкту «Ямал СПГ». Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з переговорами.

За даними співрозмовників видання, посол Греції при ЄС під час зустрічі представників країн-членів заявив, що запропонована заборона на транспортування російського СПГ до третіх країн фактично «зруйнує» бізнес Dynagas. Саме через це Афіни наразі не готові підтримати новий пакет санкцій.

Через позицію Греції затвердження 21-го пакета санкцій, який потребує одностайної підтримки всіх держав ЄС, затримується вже близько тижня. Разом із забороною на перевезення російського СПГ пакет передбачає санкції проти нових банків, криптовалютних мереж, підприємств військово-промислового комплексу Росії, а також механізм перегляду граничної ціни на російську нафту.

Реклама

За інформацією FT, посли країн ЄС були змушені тимчасово продовжити чинну цінову стелю на російську нафту на рівні 44,10 долара за барель, щоб виграти час для подальших переговорів. У Брюсселі побоюються, що без такого рішення через зростання світових цін на нафту Росія могла б отримати додаткові мільярдні доходи.

Dynagas належить грецькому мільярдеру Георгу Прокопіу та експлуатує 27 газовозів, зокрема близько третини спеціалізованого флоту криголамних танкерів класу Arc7, призначених для роботи в Арктиці. За підрахунками FT, від початку 2025 року компанія перевезла понад 10 млн тонн російського СПГ, здійснивши 144 рейси.

За словами джерел видання, Греція стверджує, що ці спеціалізовані судна неможливо ефективно використовувати на інших маршрутах. У разі санкцій власникам доведеться продавати їх покупцям із країн, які не підтримують західні обмеження. Вартість одного такого судна оцінюється приблизно у 300 млн доларів.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас раніше заявила, що шкодує через відсутність домовленості щодо нового пакета санкцій, зазначивши, що якщо компромісу не буде, ЄС розглядатиме альтернативні варіанти, зокрема щодо обмеження цін на російську нафту.