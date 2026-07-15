Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони

Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони України та підбив підсумки своєї роботи.
Про це Михайло Федоров написав на своїй сторінці у Telegram.
"Це була велика честь — служити українському народу на посаді Міністра оборони", - зазначив він.
Серед основних досягнень на посаді Федоров відзначив:
- відключення росіянам Starlink, що кардинально зменшило їхні можливості вести ефективну війну дронів.
- "отримавши Міноборони без бюджету, ризикнути, взяти кошти з грошового забезпечення з кінця року та ефективно інвестувати їх у mid-strike, FPV на оптоволокні, дешеву розвідку, НРК, дрони-перехоплювачі та deep-strike дрони. Закупити за чотири місяці більше дронів, ніж за весь минулий рік", - зазначив Федоров.
- запуск «Логістичного локдауну», що дало змогу відрізати логістику ворога й розпочати ізоляцію Криму.
- продовження програми фінансування Лінії дронів, яка є фундаментом для закупівлі дронів для Сил безпілотних систем. та запуск програми сучасних дроново-штурмових підрозділів
- запровадження 70% передоплати за закупівлі через єБали на порталі Brave1 Маркет.
- зміни в системі закупівель.
- закупівля пікапів, багі та квадроциклів для війська.
- інтеграція Павла Лазаря в Повітряні Сили та впровадження процедури розбору кожної масованої атаки (After Action Review). "За цей час відсоток перехоплення дронів зріс з 83% до 91%, а крилатих ракет — із 47% до 87%", - додав Федоров.
- контрактування ракет для Patriot PAC-2 GEM-T
- запуск базового рівня забезпечення дронами для бригад та корпусів.
- трансформація війська
- три засідання «Рамштайну», де "вдалось повернути віру партнерів в Україну"
- запуск механізму використання європейського кредиту на воєнні пріоритети.
- масштабування дешевих ракет проти реактивних шахедів.
- балістика. "Символічно, у день звільнення уряду провели успішне тестування балістики, яка розроблялася в зоні відповідальності МО. Кардинально змінили технічне завдання та довели максимальну точність", - зазначив Федоров.
- контракт на закупівлю літаків Gripen та експорт у межах програми Drone Deal
- операція «Ашан», що зупинила механізований наступ ворога на пів року.
- запуск Trophy Lab та Defense AI Center A1
Також Михайло Федоров відзначив низку рішень, які йому не вдалося впровадити на посаді міністра оборони:
"Завершити організаційну трансформацію Міністерства оборони за стандартами НАТО та здорового глузду. Нову структуру запустили, багатьох звільнили, розпочали багато процесів. Але потрібно було ще рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни", - заявив Федоров.
Також, за його словами, не вдалось перевести абсолютно всі закупівлі на тендери та побудувати культуру відповідальності за ухвалені рішення.
"Я продовжу працювати заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони, — перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації. Далі буде", - підсумував він.
- Джерела LB.ua розповіли, як фракції пояснили звільнення Федорова. Кандидатура міністра оборони – це квота президента, і він на зустрічі представив кадрові рішення як такі, що дискусії не підлягають.