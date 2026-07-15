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Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони

Він підбив підсумки своєї роботи та рішення, які не встиг ухвалити на посаді.

Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони
Михайло Федоров
Фото: Михайло Федоров в Telegram

Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони України та підбив підсумки своєї роботи. 

Про це Михайло Федоров написав на своїй сторінці у Telegram.

"Це була велика честь — служити українському народу на посаді Міністра оборони", - зазначив він.

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Серед основних досягнень на посаді Федоров відзначив:

  • відключення росіянам Starlink, що кардинально зменшило їхні можливості вести ефективну війну дронів.
  • "отримавши Міноборони без бюджету, ризикнути, взяти кошти з грошового забезпечення з кінця року та ефективно інвестувати їх у mid-strike, FPV на оптоволокні, дешеву розвідку, НРК, дрони-перехоплювачі та deep-strike дрони. Закупити за чотири місяці більше дронів, ніж за весь минулий рік", - зазначив Федоров.
  • запуск «Логістичного локдауну», що дало змогу відрізати логістику ворога й розпочати ізоляцію Криму.
  • продовження програми фінансування Лінії дронів, яка є фундаментом для закупівлі дронів для Сил безпілотних систем. та запуск програми сучасних дроново-штурмових підрозділів
  • запровадження 70% передоплати за закупівлі через єБали на порталі Brave1 Маркет.
  • зміни в системі закупівель. 
  • закупівля пікапів, багі та квадроциклів для війська. 
  • інтеграція Павла Лазаря в Повітряні Сили та впровадження процедури розбору кожної масованої атаки (After Action Review). "За цей час відсоток перехоплення дронів зріс з 83% до 91%, а крилатих ракет — із 47% до 87%", - додав Федоров.
  • контрактування ракет для Patriot PAC-2 GEM-T
  • запуск базового рівня забезпечення дронами для бригад та корпусів.
  • трансформація війська
  • три засідання «Рамштайну», де "вдалось повернути віру партнерів в Україну"
  • запуск механізму використання європейського кредиту на воєнні пріоритети. 
  • масштабування дешевих ракет проти реактивних шахедів. 
  •  балістика. "Символічно, у день звільнення уряду провели успішне тестування балістики, яка розроблялася в зоні відповідальності МО. Кардинально змінили технічне завдання та довели максимальну точність", - зазначив Федоров.
  •  контракт на закупівлю літаків Gripen та експорт у межах програми Drone Deal
  • операція «Ашан», що зупинила механізований наступ ворога на пів року.
  • запуск Trophy Lab та Defense AI Center A1

Також Михайло Федоров відзначив низку рішень, які йому не вдалося впровадити на посаді міністра оборони:

"Завершити організаційну трансформацію Міністерства оборони за стандартами НАТО та здорового глузду. Нову структуру запустили, багатьох звільнили, розпочали багато процесів. Але потрібно було ще рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни", - заявив Федоров.

Також, за його словами, не вдалось перевести абсолютно всі закупівлі на тендери та побудувати культуру відповідальності за ухвалені рішення.

"Я продовжу працювати заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони, — перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації. Далі буде", - підсумував він.

  • Джерела LB.ua розповіли, як фракції пояснили звільнення Федорова. Кандидатура міністра оборони – це квота президента, і він на зустрічі представив кадрові рішення як такі, що дискусії не підлягають. 
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