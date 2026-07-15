Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони

Він підбив підсумки своєї роботи та рішення, які не встиг ухвалити на посаді.

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Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони України та підбив підсумки своєї роботи.

Про це Михайло Федоров написав на своїй сторінці у Telegram.

"Це була велика честь — служити українському народу на посаді Міністра оборони", - зазначив він.

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Серед основних досягнень на посаді Федоров відзначив:

відключення росіянам Starlink, що кардинально зменшило їхні можливості вести ефективну війну дронів.

"отримавши Міноборони без бюджету, ризикнути, взяти кошти з грошового забезпечення з кінця року та ефективно інвестувати їх у mid-strike, FPV на оптоволокні, дешеву розвідку, НРК, дрони-перехоплювачі та deep-strike дрони. Закупити за чотири місяці більше дронів, ніж за весь минулий рік", - зазначив Федоров.

запуск «Логістичного локдауну», що дало змогу відрізати логістику ворога й розпочати ізоляцію Криму.

продовження програми фінансування Лінії дронів, яка є фундаментом для закупівлі дронів для Сил безпілотних систем. та запуск програми сучасних дроново-штурмових підрозділів

запровадження 70% передоплати за закупівлі через єБали на порталі Brave1 Маркет.

зміни в системі закупівель.

закупівля пікапів, багі та квадроциклів для війська.

інтеграція Павла Лазаря в Повітряні Сили та впровадження процедури розбору кожної масованої атаки (After Action Review). "За цей час відсоток перехоплення дронів зріс з 83% до 91%, а крилатих ракет — із 47% до 87%", - додав Федоров.

контрактування ракет для Patriot PAC-2 GEM-T

запуск базового рівня забезпечення дронами для бригад та корпусів.

трансформація війська

три засідання «Рамштайну», де "вдалось повернути віру партнерів в Україну"

запуск механізму використання європейського кредиту на воєнні пріоритети.

масштабування дешевих ракет проти реактивних шахедів.

балістика. "Символічно, у день звільнення уряду провели успішне тестування балістики, яка розроблялася в зоні відповідальності МО. Кардинально змінили технічне завдання та довели максимальну точність", - зазначив Федоров.

контракт на закупівлю літаків Gripen та експорт у межах програми Drone Deal

операція «Ашан», що зупинила механізований наступ ворога на пів року.

запуск Trophy Lab та Defense AI Center A1

Також Михайло Федоров відзначив низку рішень, які йому не вдалося впровадити на посаді міністра оборони:

"Завершити організаційну трансформацію Міністерства оборони за стандартами НАТО та здорового глузду. Нову структуру запустили, багатьох звільнили, розпочали багато процесів. Але потрібно було ще рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни", - заявив Федоров.

Також, за його словами, не вдалось перевести абсолютно всі закупівлі на тендери та побудувати культуру відповідальності за ухвалені рішення.

"Я продовжу працювати заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони, — перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації. Далі буде", - підсумував він.