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Зеленський назвав Корецького найбільш підготовленим для посади прем'єра і анонсував переговори керівництва армії і Федорова

Корецький представить кандидатів у міністри на засіданні фракції. 

Зеленський назвав Корецького найбільш підготовленим для посади прем'єра і анонсував переговори керівництва армії і Федорова
Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький
Фото: Зоряна Стельмах

Голова НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький є найбільш підготовленим для посади прем'єра. Україна готується до наступної зими. Дипломати намагатимуться змусити Росію до припинення вогню, але пріоритети зрозумілі – це підготовка до зими. 

Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Києві, який транслювало Суспільне. Він додав, що увечері Корецький обговорить деталі на ще одній зустрічі фракції монобільшості. 

«В деталі вже входить майбутній склад міністрів», – сказав він.

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Другим пріоритетом президент назвав вирішення «проблеми ТЦК», діалог армії та міністерства оборони, закриття неба. Зеленський увечері поговорить з керівництвом армії і міністром оборони Михайлом Федоровим. Ці зустрічі пройдуть до засідання фракції.

«У нас повинен бути один погляд в міністерстві оборони і в нашій армії. Вони повинні вирішити ці питання», – сказав президент.

Третій пріоритет – ОПК і рух в одному напрямку примушування Росії до припинення вогню «без політики».

Кандидатів у новий склад уряду фракції представить Сергій Корецький. 

Оновлення уряду

12 липня президент повідомив, що запропонує прем'єрці Юлії Свириденко новий напрямок роботи, пов'язаний з одним з ключових партнерів. За інформацією LB, йшлося про посаду посла України в США, оскільки Ольга Стефанішина планує завершити дипломатичну службу. Водночас згоди Юлія Свириденко поки не дала.

14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем'єрки. Головним кандидатом на посаду її наступника ще з неділі джерела у владних колах називали Сергія Корецького, а нині це стало офіційно відомо, оскільки він вранці зустрівся з монобільшістю.

Джерела також повідомили, що міністр оборони Михайло Федоров, який лише з січня зайняв цю посаду, може її втратити. Натомість міністром оборони може стати Ігор Клименко, який очолює МВС.

Станом на день 15 липня Зеленський казав, що ще не вирішив, чи буде висувати Федорова кандидатом. 

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