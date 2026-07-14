Рада відправила у відставку Юлію Свириденко та її уряд

Вона виступила перед депутатами, подякувавши їм за спільну роботу заради перемоги України.

Верховна Рада на засіданні 14 липня відправила у відставку прем'єрку Юлію Свириденко. Її кабінет працював менш ніж рік: на посаду голови уряду вона прийшла 17 липня 2025.

За відставку проголосували 258 народних депутатів. Голосування провели під сигнал повітряної тривоги через балістичну загрозу.

Звільнення прем'єра автоматично означає відставку всього уряду.

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Фото: Юлія Свириденко в Telegram Юлія Свириденко

Юлія Свириденко виступала перед голосуванням. Вона повідомила, що звіт про річну роботу уряду розіслали депутатам, а вона присвятить промову вдячності.

«В умовах, коли ворог так сильно прагне зруйнувати життя всюди, від маленьких сіл до мегаполісів, підтримати гідне життя – це непроста задача. Але я вважаю, що разом з вами ми вистояли і зробили все можливе і, часто, неможливе, для енергетиків, для освітян, для транспорту, для життя, для ВПО», – сказала вона.

Прем'єрка подякувала за щоденний внесок у майбутню перемогу.

За призначення нового очільника Кабміну і його склад депутати готуються голосувати пізніше цього тижня. До того часу керувати урядом у статусі в.о. буде перший віцепрем'єр Денис Шмигаль, який рік тому поступився посадою Свириденко. Усі міністри теж перейдуть у статус в.о. За інформацією джерел LB, найімовірнішим кандидатом на посаду нового голови уряду є голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. Будь-яку кандидатуру ухвалюватиме Верховна Рада.

Ще рік тому, після відставки Дениса Шмигаля виникли дискусії про законність заміни уряду під час дії воєнного стану.

«Стаття 10. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану

1. У період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, розвідувальних органів та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність».

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Народний депутат Ярослав Железняк торік повідомляв, що отримав від юристів ВР запевнення в законності такого рішення.

Оновлення уряду

Про рішення запропонувати прем'єрці нову посаду президент повідомив цієї неділі.

«Я вдячний Юлії за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді Прем'єр-міністра, за роки результативної роботи в команді України й запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером», – сказав він.

За інформацією LB, може йтися про посаду посла України в США, оскільки Ольга Стефанішина планує скласти повноваження. Юлія Свириденко має досвід співпраці з американськими партнерами: саме вона від України підписувала складну mineral deal з міністром фінансів Скоттом Бессентом. Водночас, за даними двох наших співрозмовників, Юлія Свириденко поки що не погодилася на пропозицію стати послом у США.

Джерела редакції повідомили, що в складі нового кабінету міністром оборони замість Михайла Федорова можуть призначити чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Більше на тему читайте в матеріалі LB «Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?».

Юлія Свириденко

Народилася в 1985 році в Чернігові. Здобула освіту за спеціальністю «Менеджмент антимонопольної діяльності» в Київському національному торговельно-економічному університеті, в 2009 році пройшла повний курс бухгалтерського обліку у Київській школі ринкової економіки. Закінчила курси при Фонді державного майна України та є сертифікованим спеціалістом з оцінки нерухомості та обладнання та з оцінки бізнесу, цінних паперів, нематеріальних активів та інтелектуальної власності (2009, 2011). Пройшла серію тренінгів з оцінки землі у Київському міжнародному інституті бізнесу.

Кар'єру розпочала в 2008 році на посаді економіста з фінансової роботи Українсько-андоррського спільного підприємства АТ «АМП» (Київ).

Згодом працювала оцінювачем Чернігівського міжміського бюро технічної інвентаризації, заступником директора ТОВ «Еко-Втор» (Київ).

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2011 року призначена головою Постійного представництва Чернігова у м. Усі (КНР), єдиного представництва українського міста в КНР (на громадських засадах).

З 2015 року працювала на керівних посадах у Чернігівській обласній державній адміністрації: очолювала Департамент економічного розвитку, обіймала посаду першого заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації, з липня по грудень 2018 року виконувала обов’язки голови обласної державної адміністрації.

З березня по вересень 2019 року – директор ТОВ «Сідко Україна», що спеціалізується на виробництві кормів для диких птахів і займається переробкою органічної продукції.

З 29 вересня 2019 року – заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

24 грудня 2019 року обрана Головою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Член делегації для участі у Тристоронній контактній групі, представник в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.

З 22 липня 2020 – перша заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України.

4 листопада 2021 року Верховна Рада призначила Юлію Свириденко першим віцепремʼєр-міністром – міністром економіки.

17 липня 2025 року Верховна Рада затвердила Юлію Свириденко на посаді прем’єр-міністерки України.