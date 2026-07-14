Свириденко про причини відставки: «Цьому передувала розмова з президентом. Необхідне оновлення уряду» 

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував підтримати заяву про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Про причини свого рішення вона розповіла народним депутатам.

«Цьому передувала розмова з президентом України, який чітко означив необхідність оновлення КМУ. Я вважаю, що у нас є напрямки, в яких можливо здійснити посилення. Я сподіваюся, ви підтримаєте кандидатів на такі напрямки, які дадуть можливість більш ефективно впровадити освітянську, соціальну політику. У розмові з президентом було розуміння необхідності перезавантаження уряду», — заявила Свириденко.

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Фото: скріншот Свириденко під час засідання Комітету з питань організації держвлади, 14 липня 2026 року

Прем’єрка подякувала депутатам за спільну роботу протягом року, назвавши його одним із найскладніших за час повномасштабної війни. Серед результатів вона згадала залучення кредиту на 90 млрд грн, реформи в оборонній сфері, зокрема, відкриття експорту та підвищення виплат військовослужбовцям, а також макроекономічну стабільність і 86 млрд грн на єдиному казначейському рахунку.

«Я пишаюся тим, що у нас вийшла дуже гарна співпраця з депутатами. Я вважаю, що нам вдалося перезавантажити відносини між урядом і Верховною Радою. І саме завдяки цьому ми могли ефективно працювати разом», — сказала вона.

Свириденко визнала, що рік був складним також через протести на вулиці та «Міндічгейт». Вона попросила Верховну Раду підтримати її заяву.

«Якщо є необхідність посилення напрямків — то рішення зрозуміле та об’єктивне, сподіваюсь, ви це рішення підтримаєте», — підсумувала прем’єр-міністерка.