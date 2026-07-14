Свириденко про причини відставки: «Цьому передувала розмова з президентом. Необхідне оновлення уряду» 

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував підтримати заяву про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.
Про причини свого рішення вона розповіла народним депутатам.
«Цьому передувала розмова з президентом України, який чітко означив необхідність оновлення КМУ. Я вважаю, що у нас є напрямки, в яких можливо здійснити посилення. Я сподіваюся, ви підтримаєте кандидатів на такі напрямки, які дадуть можливість більш ефективно впровадити освітянську, соціальну політику. У розмові з президентом було розуміння необхідності перезавантаження уряду», — заявила Свириденко.
Прем’єрка подякувала депутатам за спільну роботу протягом року, назвавши його одним із найскладніших за час повномасштабної війни. Серед результатів вона згадала залучення кредиту на 90 млрд грн, реформи в оборонній сфері, зокрема, відкриття експорту та підвищення виплат військовослужбовцям, а також макроекономічну стабільність і 86 млрд грн на єдиному казначейському рахунку.
«Я пишаюся тим, що у нас вийшла дуже гарна співпраця з депутатами. Я вважаю, що нам вдалося перезавантажити відносини між урядом і Верховною Радою. І саме завдяки цьому ми могли ефективно працювати разом», — сказала вона.
Свириденко визнала, що рік був складним також через протести на вулиці та «Міндічгейт». Вона попросила Верховну Раду підтримати її заяву.
«Якщо є необхідність посилення напрямків — то рішення зрозуміле та об’єктивне, сподіваюсь, ви це рішення підтримаєте», — підсумувала прем’єр-міністерка.