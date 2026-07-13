Каллас: ЄС поки не досяг згоди щодо 21-го пакета санкцій проти Росії

Сьогодні можуть погодити внесення 250 фізичних та юридичних осіб до санкційного списку.

Країни Європейського Союзу поки що не змогли досягти згоди щодо 21-го пакета санкцій проти Росії, однак уже в понеділок можуть погодити внесення 250 фізичних та юридичних осіб до санкційного списку.

Як пише Reuters, про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

«Ми сподіваємося, що зможемо погодити внесення до списку 250 осіб і організацій. Це буде найбільше одноразове розширення санкційного списку, яке ми коли-небудь здійснювали», – сказала Каллас перед початком засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

Водночас вона зазначила, що щодо 21-го пакета санкцій «залишається ще кілька невирішених питань».

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс повідомив, що країни ЄС поки не змогли домовитися щодо двох ключових пропозицій: заборони на надання морських послуг, пов'язаних із Росією та подальшого посилення обмежень на російський скраплений природний газ (СПГ).

«Я хочу побачити, чи ми справді достатньо рішучі. Ми не можемо ставити економічні інтереси вище за безпекові. Це дуже небезпечна тенденція», – заявив Будріс журналістам.