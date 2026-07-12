Зеленський зустрівся зі Шмигалем, Клименком та Федоровим: говорили про захист енергетики, безпеку громад та посилення ППО

Україна має важливі міжурядові домовленості у сферах енергетики, однак цього недостатньо.

Президент України Володимир Зеленський провів окремі наради з міністром енергетики Денисом Шмигалем, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком та міністром оборони Михайлом Федоровим. Під час зустрічей обговорили посилення захисту енергетичної інфраструктури, підготовку до зими, безпекову ситуацію в країні та посилення оборони нашої держави.

Про це Президент повідомив у соцмережах.

За словами глави держави, разом із Денисом Шмигалем вони визначили першочергові кроки для зміцнення захисту енергетики та стратегічних інфраструктурних об'єктів по всій території України.

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"Виконання планів стійкості українських областей і громад повинно відбуватись однаково якісно, і відставання в тому чи іншому регіоні означає загрозу для життя людей", – наголосив Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна має важливі міжурядові домовленості у сферах енергетики та відновлення, однак, за його словами, цього недостатньо.

"На сьогодні досягнутих домовленостей недостатньо, тому ми обговорили, на чому саме треба зосередитись найближчими тижнями й місяцями. Україна має стати сильніше, і можемо це забезпечити", – заявив він.

Окремо Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо роботи системи МВС в умовах повномасштабної війни.

Президент подякував працівникам ДСНС, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та всім співробітникам системи МВС за роботу із захисту держави та громадян.

"Є проблеми, і це непросто, але результати міністра внутрішніх справ України у час повномасштабної війни – значні", – підкреслив Зеленський.

Під час наради також обговорили актуальні безпекові виклики та додаткові рішення й ресурси, необхідні для виконання поставлених завдань.

Також відбулася зустріч Зеленського з міністром оборони Михайлом Федоровим. Вони обговорили, що саме вже реалізовано у сфері оборони із визначених завдань і які додаткові організаційні зміни, рішення та домовленості з партнерами можуть додати міцності Україні.

Зеленський наголосив, що ключовим викликом в обороні є посилення ППО і захист наших міст і сіл від російського терору безпілотниками різних типів.

За словами президента, має бути продовжена і трансформація всіх процесів в Силах оборони України, які можуть підтримати мотивацію наших воїнів, а також забезпечення бойових бригад особовим складом.