Віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відвідав українське селище Олика на Волині у річницю Волинської трагедії і заявив, що для побудови майбутнього відносин між Україною і Польщею необхідні історична правда, вшанування пам'яті та прощення.
Косіняк-Камиш закликав зупинити «спіраль ненависті», що, за його словами, неможливо без гідного вшанування загиблих, передає RMF24.
Польський посадовець наголосив, що для його держави принципово важливими питаннями залишаються відновлення історичної правди, проведення ексгумацій та гідне поховання жертв. Косіняк-Камиш закликав до взаємного розуміння та відкритості у висвітленні подій минулого.
Очільник оборонного відомства запевнив, що його візит є «знаком миру».
- Того ж дня посол України в Польщі Василь Боднар поклав вінок до пам’ятника жертвам у Волинському сквері у Варшаві.
- Тим часом у Польщі в день пам’яті жертв Волинської трагедії місцеві посадовці і політики озвучили низку антиукраїнських заяв і фейків.
- Президент Польщі Кароль Навроцький виступив за законодавчу заборону використання червоно-чорного прапора УПА.
- Також він зробив заяву про вже нібито «120 тисяч жертв» Волинської трагедії.
- Кандидат у прем’єр-міністри від опозиційної партії «Право і справедливість» Пшемислав Чарнек пообіцяв, що «ПіС» внесе до Сейму проєкт резолюції із закликом до уряду заблокувати євроінтеграцію України через вшанування УПА.
- Чергова криза в польсько-українських стосунках почалася після рішення Володимира Зеленського присвоїти українській бригаді ім'я героїв УПА. Зеленський сказав, що про це його просили самі бійці.
- Це викликало хвилю обурення у польської сторони, яка негативно реагує на все, що пов’язано з темою ОУН і УПА.
- Український президент, згодом коментуючи низку скандальних ситуацій після свого рішення, повідомив, що тему УПА команда Навроцького педалює з політичною метою – вони готуються до майбутніх парламентських виборів і хочуть підвищити собі таким чином рейтинг.
- Варшава фокусується лише на злочинах українців проти поляків, натомість уникає згадок про злочини польських збройних формувань проти українських сіл на Холмщині, Підляшші і Волині.
- Київ закликає партнерів до діалогу і насамперед фахового історичного підходу до подій 1940-их років, а не політизації проблеми і поширення фейків.