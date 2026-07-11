Очільник оборонного відомства запевнив, що його візит в Україну є «знаком миру».

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Віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відвідав українське селище Олика на Волині у річницю Волинської трагедії і заявив, що для побудови майбутнього відносин між Україною і Польщею необхідні історична правда, вшанування пам'яті та прощення.

Косіняк-Камиш закликав зупинити «спіраль ненависті», що, за його словами, неможливо без гідного вшанування загиблих, передає RMF24.

Польський посадовець наголосив, що для його держави принципово важливими питаннями залишаються відновлення історичної правди, проведення ексгумацій та гідне поховання жертв. Косіняк-Камиш закликав до взаємного розуміння та відкритості у висвітленні подій минулого.

Очільник оборонного відомства запевнив, що його візит є «знаком миру».