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В уряді прийняли стратегічні рішення для української цивільної авіації

Зокрема, затвердили стратегію розвитку української цивільної авіації до 2030 року.

В уряді прийняли стратегічні рішення для української цивільної авіації
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

Уряд затвердив стратегічні рішення для української цивільної авіації.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Зокрема, затвердили Стратегію розвитку цивільної авіації України до 2030 року

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Як зазначив Кулеба, йдеться не про відкриття повітряного простору, а про відповідальне планування майбутнього. 

Документ є частиною євроінтеграційних зобов'язань та адаптації транспортної системи України до стандартів ЄС. Серед пріоритетів – модернізація аеропортів та аеронавігаційної інфраструктури, інтеграцію України до європейського авіаційного простору, розвиток мультимодального сполучення та впровадження сучасних стандартів авіаційної безпеки.

Створили Міжвідомчий координаційний центр для підготовки відновлення авіасполучення. 

"Світова система цивільної авіації докорінно змінюється під впливом нових безпекових викликів. Задача Координаційного центру – готувати нову архітектуру безпеки цивільної авіації та роботи аеропортів для відкриття повітряного простору", - заявив Кулеба.

 Координаційний центр забезпечить взаємодію органів державної влади, сектору безпеки і оборони, авіаційної галузі та інших учасників процесу.

Олексій Кулеба зазначив, що безпека залишається безумовною складовою відновлення польотів і лише безпека визначатиме, коли українська цивільна авіація зможе знову запрацювати. 

  • Україна впроваджує європейські правила у сфері авіації. Нова система запрацює одразу після відновлення польотів в Україні.
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