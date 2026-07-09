Айвазовська: для Залужного немає жодних перешкод, щоб балотуватися

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний не має жодних правових перешкод для участі в президентських виборах, попри перебування за кордоном, – ценз осілості на дипломатів не поширюється.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявила голова правління Громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська.

«Для Валерія Залужного немає жодних перешкод, щоб балотуватися, якщо він матиме таке бажання, тому що він офіційно перебуває в місії. Це стаття 75 Виборчого кодексу: він на дипломатичній службі. Немає значення, де він живе – у приміщенні посольства, яке є територією України, чи у приватній квартирі, чи в резиденції, яка не має дипломатичного захисту», – наголосила вона.

Айвазовська порівняла статус посла з моряками на суднах під прапором України будь-де у світі, військовими, які служать на території інших держав, але офіційно є частиною ЗСУ, і тими, хто поїхав у відрядження або на лікування і може це офіційно засвідчити. Вона нагадала, що за 35 років в Україні було багато кандидатів, які рік-два не були в країні, а потім надавали ЦВК довідки про офіційні відрядження – наприклад, на кінні змагання, – і їх реєстрували.

«А посол офіційно виконує функцію представника президента на території іншої держави. Як на мене, тут узагалі немає двох чи трьох трактувань», – підсумувала експертка.