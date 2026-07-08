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Петр Павел: підтримка України активно обговорювалась на саміті НАТО

Чеські фірми зацікавлені в співпраці з Україною.

Петр Павел: підтримка України активно обговорювалась на саміті НАТО
Фото: EPA/UPG

На саміті НАТО в Анкарі питання підтримки України було серед головних і активно обговорювалося учасниками.

Про це заявив президент Чехії Петр Павелпише Радіо Свобода.

«Ми дебатували про витрати на оборону, про ситуацію в окремих країнах-членах ЄС і про те, як різними засобами підтримувати Україну», – зазначив чеський президент.

Павел наголосив, що питання стосувалися не тільки того, «якої суми сягатимуть витрати на оборону, але й того, в який спосіб ми підтримуватимемо Україну».

Він також зазначив, що чеські фірми зацікавлені в майбутній співпраці з Україною.

  • Країни-члени НАТО зобов’язалися виділити 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та навчання для України у 2026 році. 
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