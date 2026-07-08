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​Зеленський на зустрічі з Трампом: Пріоритетом є оборона

Лідери обговорять також "дронову угоду".

​Зеленський на зустрічі з Трампом: Пріоритетом є оборона
зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Анкарі 8 липня 2026 року
Фото: скриншот відео

Президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп проводять зустріч в Анкарі і пріоритетною темою є оборона.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції.

«Нам є багато чого обговорити і про що поговорити... Тут оборона є пріоритетом», - сказав глава держави і додав, що представить варіант припинення війни з РФ.

«Я впевнений, що ви зробите все, щоб зупинити цю війну. Так, і я дуже радий, що наша сторона почала працювати над угодою щодо безпілотників, і це дуже хороший початок, і я сподіваюся, що сьогодні мені також доведеться обговорити з вами деякі дуже важливі деталі», - звернувся Зеленський до Трампа.

Лідер США сказав, що у нього із Зеленським «склалися хороші стосунки» і що за останні кілька тижнів «ми досягли значного прогресу» щодо закінчення війни в Україні.

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