Головний державний телеканал Угорщини вибачився за “роки брехні” під час влади Орбана

Це стало частиною реформи державних медіа, яку після перемоги на виборах ініціював новий прем'єр-міністр Петер Мадяр.

Головний державний телеканал Угорщини M1 припинив трансляцію новин і попросив вибачення за «роки брехні» в ефірі під час правління колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана, передає BBC News.

Під час призупинення мовлення на екрані M1 з'явилося повідомлення: «Суспільні медіа не повинні брехати. Нам шкода, що ми робили це так довго». Також глядачам повідомили, що державні медіа реформують, аби вони стали незалежними та такими, що заслуговують на довіру.

Державний мовник MTVA заявив, що телеканал відновить роботу в оновленому форматі без новинних програм. Інформаційні випуски повертатимуть поступово після формування нової редакційної команди. Одночасно державна радіостанція Kossuth також припинила новинне мовлення, замість якого транслювала класичну музику.

Петер Мадяр назвав це «історичним днем» і заявив, що він означає «кінець пропагандистського мовлення». «Вони брехали вночі, брехали вдень, брехали на всіх частотах. Тепер цьому настав кінець», – сказав прем'єр.

Натомість Віктор Орбан назвав реформу «черговим прикладом тиранії» правлячої партії “Тиса” та закликав своїх прихильників дивитися приватний телеканал, який пов'язують із його партією “Фідес”.