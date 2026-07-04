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Уряд Мадяра ініціював відставку президента Угорщини

Також хочуть скоротити терміни повноважень суддів Конституційного суду.

Уряд Мадяра ініціював відставку президента Угорщини
Президент Угорщини Тамаш Шуйок
Фото: The Constitutional Court of Hungary

Уряд прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра подав проєкт конституційних змін, щоб усунути з посади союзника Віктора Орбана — президента Тамаша Шуйока — та обмежити політичний вплив колишнього лідера. 

Поправка достроково припинить п'ятирічний мандат президента менш ніж через три роки після його початку, пише Bloomberg

Раніше Шуйок неодноразово відхиляв вимоги Мадяра добровільно піти у відставку.

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Прем'єр-міністр заявив, що перебудова країни не може розпочатися, поки найвищу державну посаду обіймає людина, яка допомагала руйнувати Угорщину. За його словами, влітку парламент обере нового президента, а вже у вересні почнуться консультації щодо заміни конституції епохи Орбана. 

Хоча роль президента в Угорщині є переважно церемоніальною, Мадяр наголосив на важливості цієї посади як символу, що має представляти всю націю. 

Окрім відставки президента, законопроєкт скорочує терміни повноважень суддів Конституційного суду та встановлює для них віковий ценз у 70 років. Через це посаду втратить і головний суддя Петер Полт, ще один близький союзник Орбана, якому у вересні виповниться 71 рік.

Водночас повноваження Конституційного суду розширять, повернувши йому право ухвалювати рішення із бюджетних питань, які раніше обмежив Орбан. Також законопроєкт обмежує роботу депутатів парламенту максимум трьома термінами і позбавляє Фіскальну раду права вето на бюджет. Для повернення коштів, які незаконно привласнили з державної власності за часів правління Орбана, в Угорщині створять Національне агентство з повернення активів.

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