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Фінляндія через загрозу безпілотників тимчасово обмежила авіасполучення та судноплавство у Фінській затоці

Заходи діють у районі міста Котка.

Фінляндія через загрозу безпілотників тимчасово обмежила авіасполучення та судноплавство у Фінській затоці
Прапори Фінляндії та НАТО майорять перед будівлею МЗС Фінляндії в Гельсінкі,, 4 квітня 2023 р
Фото: EPA/UPG

Сили оборони Фінляндії вранці 5 липня тимчасово запровадили обмеження на авіаційний і морський рух у східній частині Фінської затоки. Заходи діють у районі міста Котка та мають превентивний характер.

Про це повідомляє Yle.

Спочатку військові призупинили авіасполучення, а згодом обмежили й судноплавство. У Силах оборони Фінляндії пояснили, що рішення пов'язане з російсько-українською війною та потенційною загрозою, пов'язаною з використанням безпілотників.

Водночас у відомстві наголосили, що жодних безпілотників у повітряному просторі Фінляндії не виявлено. Запроваджені обмеження є виключно запобіжним заходом.

Упродовж ранку жителі Котки спостерігали активне патрулювання винищувачів. Фінські військові підтвердили, що посилили повітряне патрулювання в районі Фінської затоки.

Як зазначає Yle, на тлі цих подій сервіс Flightradar також зафіксував затримки авіарейсів у Санкт-Петербурзі. За попередньою інформацією, вони можуть бути пов'язані з нічними атаками на нафтову інфраструктуру в Росії.

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