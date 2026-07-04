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У Лондоні посадили за ґрати румунів, які напали на журналіста від імені Ірану

Розслідування резонансного злочину тривало понад 2 роки.

У Лондоні посадили за ґрати румунів, які напали на журналіста від імені Ірану
Фото: EPA/UPG

Британський суд оголосив вироки громадянам Румунії, які у 2024 році у Лондоні в районі Вімблдон напали з ножем на журналіста, виконуючи завдання іранського режиму.

Як пише BBC, жертвою насильства через професійну діяльність тоді став Пуріа Зерааті, який працював на перськомовному каналі "Iran International" та постійно критикував іранський уряд аятолли.

Нандіто Бадеа та Георге Стана підстерегли журналіста неподалік його будинку, розташованого поруч з відомим тенісним клубом. Йому завдали трьох ударів ножем у ногу, через що Зерааті потрапив до лікарні. У суді журналіст зізнався, що з часу нападу має психологічні проблеми і боїться виходити у громадські місця. 

Румуни були визнані винними у кримінальному провадженні. Стана, який безпосередньо завдавав ножових ударів, отримав 12 років ув'язнення, співучасник злочину - 8 років за ґратами.

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