Вірменія обмежить право голосу для громадян за кордоном

Закон також посилює кримінальну відповідальність за виборчі махінації і маніпуляції зі списками виборців.

Парламент Вірменії затвердив масштабні зміни до виборчого законодавства, які фактично забороняють більшості громадян, що проживають за кордоном, брати участь у загальнонаціональних виборах.

Це рішення ухвалили менш ніж за місяць після суперечливих парламентських виборів, результати яких наразі оскаржуються в судах, пише Bloomberg.

Національні збори ухвалили поправки, згідно з якими громадяни Вірменії повинні підтвердити проживання всередині країни щонайменше 12 місяців протягом останніх двох років перед голосуванням. Окрім цього, закон посилює кримінальну відповідальність за виборчі махінації і маніпуляції зі списками виборців.

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Союзники прем'єр-міністра Нікола Пашиняна раніше звинувачували опозиційні групи у масовому залученні громадян Вірменії з Росії для голосування на парламентських виборах 7 червня. Урядовці використали ці звинувачення як аргумент, що виборча система має надавати пріоритет тим, хто постійно проживає в країні.

Парламент підтримав зміни саме тоді, коли Конституційний суд Вірменії розглядає апеляції з вимогою анулювати результати червневого голосування. На цих виборах Пашинян знову здобув більшість, проте опозиція заявила про численні порушення. Ситуація загострилася після того, як Центральна виборча комісія анулювала результати на трьох дільницях, через що партія «Процвітаюча Вірменія» не змогла пройти до парламенту, а партія Пашиняна «Громадянський договір» отримала більшість - дві третини голосів.

Опозиційні депутати та організації діаспори вже засудили новий законопроєкт, назвавши його антиконституційним. Вони наголошують, що право голосу випливає із громадянства, а не з місця проживання, а метою нововведень є усунути від виборів ту частину електорату, яка найменше підтримує чинну владу.

Експерти з конституційного права зазначають, що ці обмеження не можна розширювати через звичайні поправки до виборчого кодексу. Для цього потрібні зміни до самої Конституції, проте правляча партія «Громадянський договір» не має достатньої кількості мандатів, щоб зробити це без підтримки опозиції.