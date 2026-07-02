ЄС надасть Вірменії торговельні пільги за українським зразком

Цей пакет є частиною ширшої програми підтримки Вірменії з боку ЄС на суму 288 мільйонів євро.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про запровадження автономних торговельних заходів для Вірменії за зразком тих, які діють для України.

Цей крок має допомогти країні витримати зростаючий економічний тиск з боку Росії, передає Politico.

Фон дер Ляєн представила цей пакет підтримки під час візиту до Єревана разом із комісаркою з питань розширення Мартою Кос, де вони зустрілися з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном. Поїздка стала першим візитом іноземного лідера після того, як проєвропейський уряд Пашиняна минулого місяця знову здобув парламентську більшість і закріпив рух Вірменії подалі від Москви.

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За словами фон дер Ляєн, жодна країна не повинна зазнавати тиску за свій суверенний вибір. Також посадовиця додала, що ЄС посилює підтримку та пропонує нові торговельні правила разом із пакетом допомоги на 52 мільйони євро, який анонсували ще у червні.

Автономні заходи — це той же механізм, який ЄС раніше використав для підтримки української економіки. Після схвалення Європейським парламентом та країнами-членами ЄС, ці правила лібералізують близько 80 відсотків вірменського експорту до Євросоюзу.

Брюссель пояснює, що цей пакет допоможе вірменським виробникам диверсифікувати ринки збуту та відійти від російського ринку. Особливо це стосується секторів, які потрапили під нещодавні російські торговельні обмеження.

Цей торговельний пакет є частиною ширшої програми підтримки Вірменії з боку ЄС на суму 288 мільйонів євро. Пізніше цього року в Єревані відбудеться діалог високого рівня між ЄС та Вірменією, де сторони оцінять прогрес економічних реформ і поглиблять співпрацю.