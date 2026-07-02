Каллас: ЄС налаштований вирішити протистояння довкола посади посла в Боснії

Євросоюз налаштований знайти сильного кандидата на посаду міжнародного мирного посла в Боснії та Герцеговині.

Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас під час свого візиту до Боснії, передає Reuters.

Новий представник має замінити німецького дипломата, який пішов у відставку в травні через тиск із боку США.

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Минулого місяця країни не змогли узгодити наступника Крістіана Шмідта на посаді верховного представника. Ця посада має широкі повноваження в країні ще з 1990-х років відповідно до міжнародних угод, які поклали край війні. Традиційно цю роль завжди виконував європеєць, а його заступником ставав представник США.

Каллас наголосила, що ЄС прагне знайти європейського кандидата, який допоможе Боснії та Герцеговині рухатися вперед.

Штати, які раніше оголосили про завершення ери розбудови націй під своїм керівництвом, хочуть бачити нового посла з більш обмеженим мандатом. США підтримали на цю посаду італійського дипломата Антоніо Дзанарді Ланді, а більшість європейських країн - французького дипломата Рене Трокказа. Вашингтон також заявив, що перегляне свою роль у Боснії та Герцеговині, якщо їхнього кандидата не затвердять.

Раніше цього тижня заступника Шмідта, Луї Крішока, призначили виконувачем обов'язків верховного представника. Він працюватиме на цій посаді до призначення нового посланника, яке має відбутися щонайменше до 14 липня.

Зараз Боснія перебуває наприкінці черги країн Західних Балкан, які прагнуть приєднатися до ЄС, оскільки через політичні блокади за останні два роки прогрес у реформах зупинився. Каллас попередила, що вікно можливостей для вступу не буде відкритим назавжди, а стабільні реформи є найшвидшим шляхом уперед.

Через затримки Боснія вже втратила 108 мільйонів євро фінансування від ЄС із загального плану зростання регіону на 6 мільярдів євро, і ризикує втратити ще 370 мільярдів євро без проведення необхідних реформ.