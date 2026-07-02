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Криптовалюта, Біблія і "Сам удома": Трамп розкрив походження мільярдів, зароблених у перший рік президентства

Декларація глави держави зайняла майже 1000 сторінок.

Криптовалюта, Біблія і "Сам удома": Трамп розкрив походження мільярдів, зароблених у перший рік президентства
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Адміністрація Дональда Трампа напередодні оприлюднила щорічний звіт про джерела доходів президента США за 2025 рік, який став першим для нього після повернення у Білий дім.

Як пише BBC, документ вражає своїм об'ємом: 927 сторінок проти, скажімо, 17 у віцепрезидента Джей Ді Венса або 11 у Джо Байдена в його останній рік роботи главою держави.

Найприбутковішими для республіканця стали операції з криптовалютами, які принесли йому понад 1 мільярд доларів. Не менш вагомим був доробок від продажів цінних паперів: Трамп прозвітував загалом про 21 285 операцій з акціями різних американських компаній, включно з лідерами за капіталізацією - Nvidia. 

Гроші главі держави також принесло використання його імені як бренду - понад мільйон доларів заробила книга президента "Врятувати Америку", тисячі доларів прибутку згенерували схвалена Трампом Біблія, його фірмові парфуми та інший мерч. Понад 80 мільйонів він отримав завдяки позовам до різних медійних компаній, які здебільшого пропонували йому позасудове урегулювання. 

Оскільки до декларації включено також доходи дружини, то документ зазначає, що Меланія Трамп заробила понад 10 мільйонів доларів за документальний фільм про неї, а ще понад 6 мільйонів - за торгівлю NFT.

Зрештою Трамп продовжує отримувати виплати за участь у кількох кінофільмах. Найвідоміше його камео - поява у стрічці "Сам удома 2" у сцені у готелі "Плаза" в Нью-Йорку, який належить політику. За цей, а також низку інших епізодів на великому екрані Трампу заплатили минулоріч трохи більше 80 тисяч доларів.    

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