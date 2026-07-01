Зеленський про відносини з Польщею: труднощі є, але вони є між багатьма країнами

Україна розраховує на одностайну підтримку її членства в Євросоюзі. Зокрема, з боку Польщі та Угорщини. Якомога швидший вступ України в інтересах усіх країн блоку, сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції в Дубліні з нагоди початку головування Ірландії в ЄС. Він вважає, що Україна зі свого боку зробила все необхідне для прогресу її вступу.

«Коли ми всі маємо правила, не просто політичні емоції, а правила в ЄС – ми маємо зробити те, що маємо. Чесно кажучи, ми зробили те, що треба, що було в порядку денному для відкриття цих кластерів», – сказав він.

Зеленський підкреслив, що ці реформи було непросто проводити в умовах повномасштабної війни.

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«Ми захищаємо не лише Україну. Звісно, перш за все Україну, так, це є, але й інші країни Європи», – вважає український президент.

Коментуючи напруження в відносинах з Польщею, президент сказав, що «ми сусіди, і я впевнений, звісно, що в нас є певні труднощі в нашій історії. Але більшість країн мають труднощі в минулому».

Потрібно думати про безпеку народу на майбутнє, і на запитання завжди можна знайти відповіді, якщо є готовність бути сильними сусідами, переконаний він.

«Ми провели Конференцію по відбудові України в Ґданську, Польщі, міста, звідки походять і прем'єр-міністр, і президент Польщі. Ми провели там розмови на рівні прем'єр-міністрів, вони відкрили цю конференцію. Тисячі людей були на конференції, бізнес, зокрема, польський, проявив велику зацікавленість. Інші партнери, інші бізнесмени приїхали», – сказав він.

Контекст

Угорщина під керуванням Віктора Орбана роками гальмувала євроінтеграційний процес України. Після зміни влади Будапешт перестав блокувати нові санкції, а після цього вдалося відкрити перший переговорний кластер.

Однак цього року загострилися відносини з Польщею. Польський уряд висловив незадоволення рішенням президента присвоїти українському підрозділу імені Героїв УПА. Варшава вимагає припинити вшановувати воїнів УПА і ОУН, погрожуючи заблокувати вступ.

Польський президент позбавив Зеленського Ордену Білого Орла, після чого від нього відмовилися другий, третій і п'ятий президенти. У відповідь на це від українських нагород відмовилися польські діячі.

Попри це, в червні відбулася Конференція з відновлення в Ґданську. Україну представляла команда на чолі з прем'єркою – президент ухвалив рішення не їхати.