Зеленський в Ірландії закликав посилити санкції проти РФ і відкрити ще 5 кластерів переговорів про вступ до ЄС

Президент України Володимир Зеленський під час церемонії відкриття головування Ірландії в Раді ЄС подякував Дубліну за підтримку та окреслив головні пріоритети для спільної роботи на найближчі шість місяців.

Як ідеться у виступі глави держави, Зеленський наголосив на важливості безпекової співпраці і розвитку оборонних технологій, зокрема, у межах угоди про дрони. Президент також повідомив, що Україна вже уклала низку двосторонніх угод із європейськими країнами, які допомагають впроваджувати сучасні системи безпілотників і протидії дронам. Президент закликав усю Європу до максимально тісної взаємодії, підкресливши, що без унікального українського досвіду сучасної війни гарантувати загальну безпеку, особливо в небі та на морі, зараз неможливо.

Зеленський також закликав створити для Росії умови, які унеможливлять продовження агресії. Україна вже завдає далекобійні удари по військових і нафтових об’єктах ворога. Водночас Зеленський звернувся до ЄС із проханням запровадити нові санкції проти російського тіньового флоту і ліквідувати діяльність європейських компаній, які досі контролюються російськими олігархами та продовжують постачати агресору необхідні матеріали.

Зеленський подякував європейським лідерам за відкриття першого переговорного кластера під час головування Кіпру та висловив сподівання на швидкий поступ далі. За його словами, Україна розраховує найближчим часом відкрити наступні п’ять кластерів, що мають посилити мотивацію і підняти дух українців, продемонструвавши, що Євросоюз виконує свої обіцянки.

Український президент жартома звернувся до президента Євроради Антоніу Кошти із запитанням про те, що він думає про відкриття нових кластерів і той відповів, що згоден.