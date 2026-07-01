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Українська розвідка зафіксувала випадки страт російських військових за спроби втечі з позицій

Випадки зафіксували на Олександрівському напрямку.

Українська розвідка зафіксувала випадки страт російських військових за спроби втечі з позицій
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Українська розвідка зафіксувала випадки страт російських військовослужбовців, які намагалися залишити передові позиції на тлі активних дій Сил оборони України.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, такі випадки були виявлені на Олександрівському напрямку, де російське командування вдається до жорстких заходів щодо власного особового складу.

"За даними розвідки, на Олександрівському напрямку виявлені випадки, коли російське командування здійснює страту своїх військовослужбовців, щоб зупинити спроби втечі з передової", – зазначив він.

Волошин наголосив, що українські сили продовжують активні бойові дії на цьому напрямку, через що підрозділи противника змушені переходити до оборони.

Він також додав, що частина російських військових намагається залишати позиції.

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