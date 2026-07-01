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Генштаб: з початку доби на фронті відбулося 73 боєзіткнення, на кількох напрямках тривають бої

На Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій наразі не проводив.

Генштаб: з початку доби на фронті відбулося 73 боєзіткнення, на кількох напрямках тривають бої
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби агресор 73 рази атакував позиції Сил оборони. На деяких напрямках досі тривають бої.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Нескучне, Сопич, Козаче, Товстодубове, Кореньок, Волфине, Гірки, Бунякине, Мала Слобідка, Безсалівка, Потапівка, Уланове; на Чернігівщині – Ковпинка. Авіаударів зазнали Лужки та Кореньок.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти здійснили 31 обстріл, зокрема чотири — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники дев’ять разів намагалися прорвати оборону у бік Тернової, Чайківки, Шев’яківки, Зарубинки та в районах Лимана, Стариці, Артільного.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутися в районі Новоселівки та у бік населених пунктів Ставки, Озерне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили 15 ворожих атак в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили три атаки у бік Тихонівки, Миколаївки та у районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 13 атак в районах населених пунктів Новодмитрівка, Костянтинівка, Іллінівка, три атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Василівка, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Торецьке, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Сергіївка. Три боєзіткнення тривають.

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На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 12 ворожих атак у районі Добропілля та у бік населених пунктів Гірке, Криничне, Гуляйпільське та Чарівне. Ще два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій наразі не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

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