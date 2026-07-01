З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
ГоловнаСуспільствоЖиття

Лубінець закликав МКЧХ домогтися "режиму тиші" для евакуації цивільних з окупованих Олешок

Омбудсман звернувся до МКЧХ із закликом домогтися «режиму тиші» 3 липня для евакуації цивільних з окупованих Олешок.

Лубінець закликав МКЧХ домогтися "режиму тиші" для евакуації цивільних з окупованих Олешок
Дмитро Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста із закликом сприяти запровадженню "режиму тиші" 3 липня для проведення евакуації цивільних з тимчасово окупованих Олешок та інших населених пунктів Херсонщини. 

Про це омбудсман заявив під час пресконференції з нагоди четвертої річниці перебування на посаді, пише "Укрінформ".

За словами омбудсмана, йдеться про необхідність припинення бойових дій з 09:00 до 18:00, щоб забезпечити безпечний виїзд цивільного населення з територій, де наразі триває гуманітарна криза.

Лубінець наголосив, що в Олешках склалася складна гуманітарна ситуація, а російська сторона блокує евакуацію цивільних, зокрема дітей, із міста та прилеглих населених пунктів. Водночас він зазначив, що частину населення вже було евакуйовано, однак ці процеси мають несистемний характер.

Окремо омбудсман повідомив, що Україна продовжує вимагати повернення вихованців Олешківського інтернату. За його словами, частина дітей уже досягла повноліття, однак на момент окупації вони були неповнолітніми, тому держава продовжує наполягати на їхньому поверненні.

Лубінець додав, що частину вихованців інтернату вже вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies