Лубінець закликав МКЧХ домогтися "режиму тиші" для евакуації цивільних з окупованих Олешок

Омбудсман звернувся до МКЧХ із закликом домогтися «режиму тиші» 3 липня для евакуації цивільних з окупованих Олешок.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста із закликом сприяти запровадженню "режиму тиші" 3 липня для проведення евакуації цивільних з тимчасово окупованих Олешок та інших населених пунктів Херсонщини.

Про це омбудсман заявив під час пресконференції з нагоди четвертої річниці перебування на посаді, пише "Укрінформ".

За словами омбудсмана, йдеться про необхідність припинення бойових дій з 09:00 до 18:00, щоб забезпечити безпечний виїзд цивільного населення з територій, де наразі триває гуманітарна криза.

Лубінець наголосив, що в Олешках склалася складна гуманітарна ситуація, а російська сторона блокує евакуацію цивільних, зокрема дітей, із міста та прилеглих населених пунктів. Водночас він зазначив, що частину населення вже було евакуйовано, однак ці процеси мають несистемний характер.

Окремо омбудсман повідомив, що Україна продовжує вимагати повернення вихованців Олешківського інтернату. За його словами, частина дітей уже досягла повноліття, однак на момент окупації вони були неповнолітніми, тому держава продовжує наполягати на їхньому поверненні.

Лубінець додав, що частину вихованців інтернату вже вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.