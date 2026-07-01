Офіс омбудсмана перевіряє більше 30 звернень щодо полку "Скеля", - Лубінець

Про результати буде повідомлено після закінчення перевірки.

Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини перевіряє інформацію про можливі порушення у штурмовому полку "Скеля".

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.

"Станом на сьогодні ми перевіряємо інформацію не тільки ту, яка стала публічно відомою з журналістського розслідування. Після того, як я публічно прокоментував ситуацію в «Скелі», за один день ми отримали більше ніж 30 звернень. Були звернення від народних депутатів, були окремі звернення від військових, були звернення від колишніх військових, які проходили там службу. Станом на сьогодні ми перевіряємо всю інформацію", - зазначив він.

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Лубінець запевнив, що про результати перевірки повідомить після її завершення.

Водночас, деякі матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів.

Лубінець також поінформував, що моніторингова група відвідала штурмовий полк "Скеля" 25-26 червня. Напередодні він провів робочу нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

"Коли мої працівники працювали в розташуванні, нам дали можливість ознайомитись з усіма документами. Нам дали можливість спілкуватися з військовослужбовцями, які там - розповів омбудсман.

Уповноважений підтвердив, що, окрім моніторингової групи, на місці працювали слідчі Державного бюро розслідування, були співробітники Військової служби правопорядку, працівники Спеціалізованої військової прокуратури, а також група перевірки з Генерального штабу.

"Як результат, було прийнято рішення відсторонити командира цієї військової частини на час проведення перевірки", — додав Лубінець.

Що відомо про скандал зі «Скелею»

"Скеля" відреагувала на матеріал "Бабеля", де журналісти повідомляли про побиття військовослужбовців та 26 встановлених смертей, непов'язаних із виконанням бойових завдань. Полк погодився, що матеріал порушив серйозні питання, які потребують ретельного вивчення і перевірки. ДБР розпочало досудове розслідування з цього приводу.

Генштаб ЗСУ повідомив, що командира 425 окремого штурмового полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов’язків на час перевірок і розслідувань.

У «Скелі» тим часом підтвердили факт самогубства одного новобранця і загалом смерть 24 бійців. А ось решта самовбивств, описані в публікації зі слів військовослужбовця, що скоїв СЗЧ, у полку не підтверджують.