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ЦПД: Зімбабве затримали рекрутера під час спроби вивезти найманців до російської армії

Раніше того ж місяця контррозвідка заарештувала російського куратора Леоніда Кофтова.

ЦПД: Зімбабве затримали рекрутера під час спроби вивезти найманців до російської армії
Фото: Центр протидії дезінформації

Влада Зімбабве продовжує системну боротьбу з вербувальниками, які залучають громадян до війни проти України.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Наприкінці червня 2026 року правоохоронці Зімбабве затримали чергового рекрутера Едварда Качінгве під час спроби вивезти найманців. 

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Раніше того ж місяця контррозвідка заарештувала російського куратора Леоніда Кофтова, а в березні перехопила групу жертв трафікінгу в аеропорту Хараре разом з вербувальниками.

Активізація дій влади відбулася після підтвердження загибелі 18 громадян Зімбабве на війні проти України, ще понад 60 досі залишаються заручниками в зоні бойових дій.

Читайте такожЗімбабве скаржиться, що Росія шахрайським методом вербує його громадян для війни проти України

“Подібну рішучу позицію демонструють й інші країни Глобального Півдня”, – наголошують у ЦПД. 

Кенія ліквідувала сотні підставних агентств і затримала російського дипломата-вербувальника, а Непал, Перу, Казахстан, Узбекистан та інші країни порушили сотні справ за статтями про найманство й торгівлю людьми.

У Центрі нагадують, що Кремль намагається компенсувати втрати на фронті за рахунок іноземців, заманюючи їх фейковим працевлаштуванням, а потім позбавляючи документів і зв'язку та кидаючи непідготовленими у “м'ясні штурми”. 

  • Наразі вже ідентифіковано понад 28 тисяч завербованих іноземців у лавах окупаційних військ.
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