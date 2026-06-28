АТЕШ: російські військові під Вовчанськом намагаються за хабарі перевестися до "Ахмату", щоб уникнути штурмів

Кадирівці рідко беруть участь у штурмах, тому служба в цих підрозділах вважається значно безпечнішою.

Військовослужбовці РФ намагаються за гроші домовитися з командирами про переведення до підрозділів "Ахмат", аби уникнути участі у штурмах.

Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ" із посиланням на свого агента у 126-му мотострілецькому полку 71-ї дивізії ЗС РФ.

Як зазначають партизани, серед російських військових поширена думка, що бійці "Ахмату" рідко беруть участь у штурмах, тому служба в цих підрозділах вважається значно безпечнішою.

"Причина добре відома в армії окупантів – кадирівці не ходять в атаки. За гроші можна отримати тепле місце, тил і шанс вижити. Без грошей – м’ясний штурм і безіменна могила", – йдеться у повідомленні.

За даними "АТЕШ", військові, які вижили після боїв під Вовчанськом, готові віддати майже всі свої заощадження, щоб не повертатися на передову.

Джерело руху стверджує, що командири переводять лише тих, хто може заплатити, тоді як інших продовжують відправляти на небезпечні напрямки.