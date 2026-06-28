РФ масовано атакувала Чернігів дронами: троє поранених, пошкоджено лікарню, школу та АЗС

У Чернігові внаслідок масованої атаки російських безпілотників минулого вечора поранення дістали троє людей. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У Чернігові постраждали 48-річна жінка та 72-річний чоловік. Вони перебувають у лікарні з уламковими пораненнями. Ще один чоловік отримав травми, однак від госпіталізації відмовився.

Унаслідок атаки пошкоджено медичний та освітній заклади, приватні будинки та автомобіль.

Окремо зафіксовано удари у Корюківській громаді, там FPV-дрон пошкодив житловий будинок. У Семенівці внаслідок атак FPV-дронів та дронів типу "Герань" пошкоджено автозаправну станцію.

У Городні після удару дронів сталася пожежа житлового будинку. У Корюківці вночі зафіксовано удар по одному з підприємств. Також протягом доби російські війська завдавали ударів по енергетичних об’єктах на території Чернігівської області.