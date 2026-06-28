РФ атакувала Харків та область, семеро людей поранені

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Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 17 населених пунктів Харківської області, застосовуючи різні види озброєння. Внаслідок обстрілів постраждали семеро мирних жителів, також зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у селі Дорошенкове Великобурлуцької громади постраждали чотири людини – жінки віком 53 та 63 роки, а також чоловіки 61 і 85 років. У Дергачах травм зазнали 41-річна жінка та 34-річний чоловік. Ще один постраждалий 68-річний чоловік отримав поранення в селі Улянівка Наталинської громади.

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Крім того, медичну допомогу надали 75-річній жінці, яка постраждала внаслідок російського обстрілу села Новоосинове Курилівської громади 25 червня.

За інформацією очільника ОВА, окупанти застосовували по Харківщині різні типи ракет, керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники типу «Герань-2», «Молнія», FPV-дрони та інші засоби ураження.

Унаслідок атак у Харкові пошкоджено цивільне підприємство. У Богодухівському районі руйнувань зазнали автозаправна станція, три приватні будинки, адміністративна будівля, господарська споруда, електромережі, гуртожиток, багатоквартирний будинок і гаражі.

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Також пошкодження зафіксовані у Берестинському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах. Там постраждали приватний будинок, автозаправна станція, автомобіль екстреної медичної допомоги, трактор, автобус, тік і цивільне підприємство.