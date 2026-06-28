До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ атакувала Харків та область, семеро людей поранені

Зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

РФ атакувала Харків та область, семеро людей поранені
Російські війська атакували Золочівську громаду Харківщини

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 17 населених пунктів Харківської області, застосовуючи різні види озброєння. Внаслідок обстрілів постраждали семеро мирних жителів, також зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у селі Дорошенкове Великобурлуцької громади постраждали чотири людини – жінки віком 53 та 63 роки, а також чоловіки 61 і 85 років. У Дергачах травм зазнали 41-річна жінка та 34-річний чоловік. Ще один постраждалий 68-річний чоловік отримав поранення в селі Улянівка Наталинської громади.

Реклама

Крім того, медичну допомогу надали 75-річній жінці, яка постраждала внаслідок російського обстрілу села Новоосинове Курилівської громади 25 червня.

За інформацією очільника ОВА, окупанти застосовували по Харківщині різні типи ракет, керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники типу «Герань-2», «Молнія», FPV-дрони та інші засоби ураження.

Унаслідок атак у Харкові пошкоджено цивільне підприємство. У Богодухівському районі руйнувань зазнали автозаправна станція, три приватні будинки, адміністративна будівля, господарська споруда, електромережі, гуртожиток, багатоквартирний будинок і гаражі.

Читайте такожРосія атакувала Київ і Харків балістикою (оновлено)

Також пошкодження зафіксовані у Берестинському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах. Там постраждали приватний будинок, автозаправна станція, автомобіль екстреної медичної допомоги, трактор, автобус, тік і цивільне підприємство.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies