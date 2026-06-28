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В окупованому Криму безпілотники атакували Сакську ТЕЦ

На території об'єкта виникла пожежа.

В окупованому Криму безпілотники атакували Сакську ТЕЦ
Фото: NASA FIRMS

У ніч на 28 червня ударні безпілотники атакували Сакську теплоелектроцентраль у районі міста Саки, у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок атаки на території об'єкта виникла пожежа.

Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер"

За інформацією ресурсу, місцеві жителі чули близько 16 вибухів у районі ТЕЦ, після чого над підприємством здійнявся вогонь. Пожежу також підтверджує моніторинговий сервіс NASA FIRMS, який зафіксував осередок займання приблизно о 03:13.

Сакська ТЕЦ є одним із ключових енергетичних об'єктів західної частини тимчасово окупованого Криму. Її встановлена електрична потужність становить 149,4 МВт, а станція забезпечує електроенергією значну частину регіону.

  • Ударні безпілотники атакували Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї РФ. Внаслідок удару на території заводу виникла масштабна пожежа.
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